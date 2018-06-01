В США разработчик игр-трансгендер сожгла себя из-за многолетней травли

Очевидцы инцидента пытались спасти девушку, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Хлоя Сагал сожгла себя заживо Фото: Instagram/Chloe Sagal

В городском парке Портленда американского штата Орегон 20 июня совершила самоубийство известная разработчица видеоигр Хлоя Сагал.

Как сообщает газета The Oregonian, девушка вышла на костылях на зеленый газон в парке, затем зачитала загадочную речь о "проблемах бездомных и душевнобольных". После спича она облила себя жидкостью из бутылки и в считанные секунды подожгла. Спасти самоубийцу от гибели пытались прохожие, но их попытки не увенчались успехом.

Место самоубийства Фото: The Oregonian

По информации СМИ, самая известная разработка 31-летней Сагал - бесплатный ретро-хоррор Homesick, который она выпустила в 2013 году.

Девушку неоднократно троллили в Сети из-за ситуации со сменой пола. Якобы Сагал публично собирала деньги на операцию по удалению из ее тела металлических осколков, которые несли угрозу жизни. Однако в результате стало известно, что разработчица планировала сделать операцию по смене пола. Это стало объектом травли Сагал со стороны различных интернет-сообществ, которые издевались над людьми с психическими и сексуальными отклонениями.

Друзья констатируют, что девушка страдала от психических расстройств, аутизма и ряда других заболеваний. Она ранее уже пыталась совершить суицид. При самосожжении в предсмертной записке Сагал заявила, что ее смерть "не может быть тихой, а должна стать громким политическим заявлением". В Сети бытует мнение, что фатальный поступок девушки спровоцирован травлей со стороны альтернативных правых.

Все обстоятельства трагического происшествия расследует полиция.

Напомним, в Санкт-Петербурге найдено тело известного криптоблогера Павла Няшина (настоящая фамилия Макушин), который был автором популярного канала о криптовалюте и в роликах демонстрировал большие суммы денег.

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