В США ряд городов добиваются импичмента Трампа

В частности, отстранения нынешнего главы государства от власти хочет Бруклин.

Дональд Трамп Reuters

В США десять городов приняли резолюции о необходимости импичмента президента

Об этом пишет Deutsche Welle, ссылаясь на американское издание Politico.

По его данным, муниципалитеты пытаются давить на конгрессменов, которые могут начать процедуру отстранения главы страны от власти.

Бруклин в штате Массачусетс является десятым городом, принявшим резолюцию о необходимости импичмента.

Большинство населенных пунктов, поддержавших такую инициативу, находятся в штатах Массачусетс и Калифорния. "Начать процедуру импичмента имеет право только Палата представителей и только по рекомендации юридического комитета", — говорится в статье.

Ранее западные СМИ писали, что процедурные и политические моменты могут затянуть импичмента Дональда Трампа на годы, также этот процесс может расколоть США.