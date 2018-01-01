В США салат-латук стал причиной гибели людей

В результате отравления есть пострадавшие и погибшие.

Салат-латук стал причиной массового отравления людей Фото: vkusnoblog.net

В США около 200 человек стали жертвами серьезного отравления салатом-латуком, из них пятерых врачам спасти не удалось.

"Зараженным салатом-латуком отравились 197 человек в 35 штатах. Не менее пяти человек умерли, еще 89 пострадавших были госпитализированы", - сообщает Associated Press.

Предварительно, причиной массового отравления стал зараженный кишечной палочкой (E. coli) салат из штата Аризона.

В Центрах по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что первые случаи заболевания зафиксировали в марте, а последние - 12 мая. Много новых случаев появились две-три недели назад, когда зараженный салат еще продавался.

Некоторые пациенты рассказали, что не ели салат-латук, но были в тесном контакте с теми, кто пострадал после его потребления. У пострадавших наблюдается кровавая диарея, судороги в животе и сильная рвота.

Отмечается, что большинство пострадавших восстанавливаются в течение недели, однако по неизвестной причине есть те, кто переносит заболевание крайне сложно.

Напомним, в Борисполе в больницу без сознания попали семь человек, которые вместе употребляли алкоголь, однако уже утром шестеро из них умерли.

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