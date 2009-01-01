В США самолет аварийно сел на трассу, опубликованы фото и видео

Момент, когда самолет садится на шоссе, заснял видеорегистратор проезжавшей мимо патрульной машины.

twitter.com/realwillminator В американском штате Флорида легкомоторный самолет Rockwell International 112-A совершил аварийную посадку на шоссе.

Легкомоторный самолет, на борту которого находились пилот и один пассажир, вылетел из аэропорта города Зефирхиллс. Он должен был приземлиться на аэродроме города Клируотер, сообщает Rtvi.com.

Во время полета у самолета возникли технические неполадки с двигателем. Около 10 утра по местному времени пилот решил экстренно приземлиться на полупустой участок шоссе. Но во время аварийной посадки самолет зацепил левым крылом дерево и рухнул в кювет.

Ни пилот, ни пассажир не пострадали. Они самостоятельно выбрались наружу из самолета и отказались от медицинской помощи.

Момент, когда самолет садится на шоссе, заснял видеорегистратор проезжавшей мимо патрульной машины.

Напомним, 17 ноября, в Великобритании в небе столкнулись двухместный самолет и вертолет, погибли четыре человека.