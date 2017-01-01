В США самолет рухнул на взлетной полосе, есть погибшие

Самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы.
Самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы в аэропорту Бартау, сообщает телеканал WFLA со ссылкой на местные власти.
На место происшествия прибыли специалисты Национального совета безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США.
Причина крушения пока неизвестна. При этом отмечается, что в момент крушения в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана.
Напомним, ранее сообщлаось, что в России разбился легкий самолет.