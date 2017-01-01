В США самолет рухнул на взлетной полосе, есть погибшие

Самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы.

В США самолет рухнул на взлетной полосе @KellieCowan

американской Флориде потерпел крушение двухмоторный самолет, в результате происшествия четыре человека погибли.

Самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы в аэропорту Бартау, сообщает телеканал WFLA со ссылкой на местные власти.

На место происшествия прибыли специалисты Национального совета безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США.

Причина крушения пока неизвестна. При этом отмечается, что в момент крушения в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана.

Напомним, ранее сообщлаось, что в России разбился легкий самолет.