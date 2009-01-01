В США считают, что России никогда нельзя доверять

Хейли считает, что угрозы со стороны России не следует принимать легкомысленно.

России никогда нельзя доверять и угрозы со стороны Москвы не следует принимать легкомысленно.

Такое мнение высказала посол США в ООН Никки Хейли в интервью NBC News, комментируя вопрос о причастности агентов ФСБ к взлому баз данных Yahoo в 2014 году, что повлияло, по крайней мере, на 500 млн аккаунтов.

"Воспринимайте это серьезно. Мы не можем доверять России. Нам никогда нельзя доверять России", — заявила она, заняв более жесткую позицию, чем президент США Дональд Трамп, который предусматривает, что США и Россия могут построить дружеские отношения при его администрации.

В то же время, несмотря на критику Трампа, Хейли все же высказалась в поддержку его мигрантского указа, заявив, что он не является запретом по религиозному признаку.

Напомним, президент США Барак Обама заявил, что ответит России на кибератаки хакеров в "установленные сроки".