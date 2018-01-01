В США сделали резкое заявление о росте антисемитизма в Украине

В Украине многое должно быть сделано для борьбы с антисемитизмом и антиромскими предубеждениями, заявили в США.

В Киеве сожгли лагерь ромов Фото: Facebook/Сергей Мазур

Национальный Мемориальный музей Холокоста США осудил рост в Украине антисемитизма , насилия в отношении ромов, а также деятельность Украинского института национальной памяти.

"21 апреля члены украинской неонацистской организации С14 в Голосеевском районе Киева заставили бежать 15 семей и сожгли их жилища. 9 мая около 30 человек в масках сожгли поселение ромов в Рудном Львовской области. Ромы были целью нацистов во время Второй мировой войны, и по меньшей мере 200 тыс. ромов были убиты немцами и их коллаборантами", — говорится в заявлении.

Также в сообщении отмечается, что принимая во внимание открытие киевской полицией уголовного дела по поводу нападения 21 апреля на ромскую общину и недавнее заявление президента Украины Петра Порошенко, резко осуждающее "любые проявления нетерпимости и антисемитизма", в котором обещана немедленная реакция украинских правоохранительных ведомств, очевидно, что еще многое должно быть сделано для борьбы с антисемитизмом и антиромскими предубеждениями и для прекращения разнообразных попыток искажения истории Холокоста "путем героизации нацистских коллаборантов и отбеливания исторической правды".

В то же время в музее отметили важность создания Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

"Это потребует большей последовательности действий от правительства. Меморандум о сотрудничестве, подписанный 18 марта между Министерством культуры, Министерством образования, мэрией Киева, — положительный шаг, обещающий развитие проекта по созданию Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", музейного и образовательного центра на одном из ужасающих мест массового убийства евреев во время Холокоста", — добавляют в заявлении.

В то же время, согласно заявлению, продолжающиеся усилия под руководством правительственного Украинского института национальной памяти по восхвалению определенных лидеров Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) и "очистки их кровавой репутации вызывает сомнения в отношении намерений правительства".

Так, музей призывает украинское правительство последовательно бороться с новым проявлениями нетерпимости, включая антисемитизм и антиромские настроения, и честно противостоять прошлому страны, включая участие некоторых украинцев в убийстве евреев и ромов во время Второй мировой войны.

"Последовательность в подходе правительства и направление национальных ресурсов на инициативы по мемориализации и освещению трагедии Бабьего Яра и Холокоста в Украине будут положительными шагами в этом процессе", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее консула Украины в немецком городе Гамбург Василия Марущинца отстранили на время дисциплинарного производства в связи с информацией о его антисемитских постах в Facebook.

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