В США сенаторы предложили ужесточить санкции против "враждебной и упрямой" России

Законопроект политиков позволит ввести в отношении РФ новые "широкомасштабные" ограничительные меры.

США и Россия, иллюстрация joinfo.ua

В США два сенатора — республиканец Майкл Крэйпо и демократ Шеррод Браун — предложили законопроект, который предусматривает ужесточениеиз-за ееи Сирии, а также вторжения в киберсистемы Штатов.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные Bloomberg.

В комментарии к документу говорится, что, несмотря на существующие ограничительные меры, Россия по-прежнему является враждебной, упрямой державой.

По словам политиков, законопроект позволит ввести новые "широкомасштабные" санкции, которые накладывают ограничения на различные сектора российской экономики, в частности, добычу полезных ископаемых, металлургию и железнодорожные перевозки.

"Законопроект кодифицирует и ужесточает существующие санкции, упомянутые в исполнительных указах, включая ограничения, влияющие на энергетические проекты РФ и долговое финансирование в ключевых секторах экономики", — говорится в статье.

Сенаторы считают, что РФ усиливает свою военную деятельность, связанную с киберинформационным шпионажем, и придерживается экономической тактики, направленной на то, чтобы нанести вред США и вбить клин между ними и их союзниками.

Ранее представитель Республиканской партии, глава комитета по международным отношениям Сената США Боб Коркер заявил, что страна может ввести новые санкции против России уже этим летом.