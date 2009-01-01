В США сенаторы предложили ужесточить санкции против "враждебной и упрямой" России

Законопроект политиков позволит ввести в отношении РФ новые "широкомасштабные" ограничительные меры.
Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные Bloomberg.
В комментарии к документу говорится, что, несмотря на существующие ограничительные меры, Россия по-прежнему является враждебной, упрямой державой.
По словам политиков, законопроект позволит ввести новые "широкомасштабные" санкции, которые накладывают ограничения на различные сектора российской экономики, в частности, добычу полезных ископаемых, металлургию и железнодорожные перевозки.
"Законопроект кодифицирует и ужесточает существующие санкции, упомянутые в исполнительных указах, включая ограничения, влияющие на энергетические проекты РФ и долговое финансирование в ключевых секторах экономики", — говорится в статье.
Сенаторы считают, что РФ усиливает свою военную деятельность, связанную с киберинформационным шпионажем, и придерживается экономической тактики, направленной на то, чтобы нанести вред США и вбить клин между ними и их союзниками.
Ранее представитель Республиканской партии, глава комитета по международным отношениям Сената США Боб Коркер заявил, что страна может ввести новые санкции против России уже этим летом.