В США скончался один из основателей интернета Джон Перри Барлоу

В 1990 году Джон Перри Барлоу основал организацию с целью защиты прав и гражданских свобод пользователей интернета.

Джон Перри Барлоу скончался в США eff.org

На 71-м году жизни в США скончался один из основателей современного интернета , учредитель Electronic Frontier Foundation Джон Перри Барлоу.

"С разбитым сердцем мы должны сообщить, что основатель EFF, дальновидный и постоянно вдохновлявший нас Джон Перри Барлоу мирно скончался во сне сегодня утром. Он навсегда останется неотъемлемой частью EFF", — сказано в сообщении на сайте фонда.

Еще в 1990 году Джон Перри Барлоу совместно с Джоном Гилмором и Митчеллом Капором основал EFF с целью защиты прав и гражданских свобод пользователей интернета. Он был одним из тех, кто хотел сделать интернет доступным абсолютно для всех людей.

Барлоу также был членом Центра Беркмана для Интернета и сообщества при Гарвардской школе права и Diamond Management & Technology Consultants, а также членом международной академии цифровых искусств и науки.

Основные сегменты интернета, которые мы и сейчас используем, существуют именно благодаря Барлоу.