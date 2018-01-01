В США СМИ обнародовали имена людей, которые помогли Трампу стать президентом

Постепенно становятся известны все больше и больше фактов о победе Дональда Трампа на выборах президента США в 2016-м.
Соответствующее сообщение опубликовали журналисты авторитетного американского издания The New York Times.
По их данным за несколько месяцев до выборов сын кандидата, Дональд Трамп-младший, встречался с эмиссаром кронпринцев Саудовской Аравии и ОАЭ Джорджем Надером, специалистом по СМИ из Израиля Джоэлом Замелем и республиканцем Эриком Принцем.
Во время переговоров Надер подтвердил тот факт, что кронпринцы Саудовской Аравии и ОАЭ помогут Дональду Трампу-старшему победить на выборах президента, а Замель озвучил рассказал о том, какие есть у его фирмы возможности в рамках предоставления преимуществ политической кампании.
Также отмечается, что с фирмой Замеля ранее сотрудничали российские олигархи Олег Дерипаска и Дмитрий Рыболовлев, а посланник кронпринца Абу-Даби Мохаммеда минимум два раза приезжал в Москву во время избирательной кампании.
Напомним, ранее в США конгрессмены обнародовали отчет о российском вмешательстве в президентские выборы.
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