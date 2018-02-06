В США смышленая девочка-скаут продала сотни пачек печенья у магазина марихуаны

Традиционная продажа скаутами печенья на стендах начинается в США на следующей неделе.
В организации девушек-скаутов Сан-Диего (штат Калифорния) отметили, что вообще традиционная продажа скаутами печенья на стендах начинается на следующей неделе, однако девушки могут продавать печенье с "вагончика" в присутствии взрослого, сообщает KTLA5.
Издание отмечает, что это уже не первая попытка продавать печенье возле магазина марихуаны. Однако после подобного случая в 2014, когда девочка за два часа продала более 100 пачек печенья, организация девушек-скаутов Колорадо запретила продажу у магазинов марихуаны и алкоголя.
Однако, разные регионы имеют право устанавливать свои правила, "главное - это безопасность и благополучие девочек".
Продажа печенья - это традиция скаутских организаций, во время которой они, таким образом, собирают средства на экскурсионные поездки и общественные проекты.
Отметим, что начиная с 1 января в Калифорнии легальная не только медицинская марихуана, но и марихуана, которую продают с рекреационной целью.
Напомним, ранее сообщалось, что в Италии трехлетняя девочка "спалила" отца-наркоторговца.