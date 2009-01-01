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В США снова произошла стрельба, есть жертвы

Сегодня, 10:19

Инцидент случился в Александрии, ранен один человек.

США,скорая
Скорая помощь в США, иллюстрация Скриншот видео с youtube.com
В американском городе Александрия (штат Вирджиния) произошла стрельба, погибли два человека, а еще один — ранен.

Об этом говорится на странице местной полиции в Twitter.

По ее данным, инцидент случился на западной стороне развязки Дюк — Пикетт близ дилерского центра Honda, в районе места происшествия работают правоохранители.

"Две жертвы умерли на месте, а другой человек был доставлен в районную больницу с серьезными травмами", — отмечается в сообщении.

Напомним, в начале октября в американском Лас-Вегасе мужчина открыл огонь по людям — погибли 59 человек, сотни — получили ранения. Случившееся назвали самым массовым убийством в истории США, стрелка ликвидировали

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