В США снова произошла стрельба, есть жертвы

Инцидент случился в Александрии, ранен один человек.
Об этом говорится на странице местной полиции в Twitter.
По ее данным, инцидент случился на западной стороне развязки Дюк — Пикетт близ дилерского центра Honda, в районе места происшествия работают правоохранители.
"Две жертвы умерли на месте, а другой человек был доставлен в районную больницу с серьезными травмами", — отмечается в сообщении.
Напомним, в начале октября в американском Лас-Вегасе мужчина открыл огонь по людям — погибли 59 человек, сотни — получили ранения. Случившееся назвали самым массовым убийством в истории США, стрелка ликвидировали.