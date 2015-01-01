В США сошел с рельсов поезд: более 100 пострадавших, фото и видео с места происшествия

Инцидент случился сегодня в нью-йоркском Бруклине.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные пожарной службы города.
По его данным, инцидент случился в Бруклине на железной дороге Лонг-Айленда на станции Atlantic Terminal в утренний час пик — около 8:30 по местному времени (15:30 по Киеву).
"Авария произошла в результате столкновения состава с железнодорожным буфером", — приводит агентство сведения губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
В момент крушения в поезде находились около 600 пассажиров.
Напомним, в ночь на 28 декабря недалеко от индийского города Канпур (штат Уттар- Прадеш) с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда, тогда погибли два человека, десятки людей — пострадали.
Видео: Lidia Mak