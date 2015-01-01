Сегодня, 20:20 RSS

В США сошел с рельсов поезд: более 100 пострадавших, фото и видео с места происшествия

Сегодня, 19:02
США,поезд,сошел с рельсов,пострадавшие,Нью-Йорк < >
< >
1 / 5 Место происшествия (Reuters)

Инцидент случился сегодня в нью-йоркском Бруклине.

США,поезд,сошел с рельсов,пострадавшие,Нью-Йорк
Место происшествия Reuters
В среду утром, 4 декабря, в американском Нью-Йорке сошел с рельсов пассажирский поезд, пострадали 103 человека.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные пожарной службы города.

По его данным, инцидент случился в Бруклине на железной дороге Лонг-Айленда на станции Atlantic Terminal в утренний час пик — около 8:30 по местному времени (15:30 по Киеву).

"Авария произошла в результате столкновения состава с железнодорожным буфером", — приводит агентство сведения губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

В момент крушения в поезде находились около 600 пассажиров.

Напомним, в ночь на 28 декабря недалеко от индийского города Канпур (штат Уттар- Прадеш) с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда, тогда погибли два человека, десятки людей — пострадали.

Видео: Lidia Mak

Теги:  
США, поезд, сошел с рельсов, пострадавшие, Нью-Йорк
ПО МАТЕРИАЛАМ: