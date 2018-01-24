В США создадут новое ядерное оружие для ракете морского базирования

США планирует модернизировать бомбы для самолетов-бомбардировщиков B61-12 и боеголовки крылатой ракеты W80-4.

В США запустят программы по созданию новых видов ядерных боезарядов морского базирования.

Как рассказал глава Национального управления по ядерной безопасности (НУЯБ) Фрэнк Клотц, речь идет о ядерной боеголовке малой мощности для баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и ядерной крылатой ракете морского базирования, пишет Росбалт.

Кроме того, планируется модернизация бомбы для самолетов-бомбардировщиков B61-12 и боеголовки крылатой ракеты W80-4.

"Мы никогда не осуществляли более одной программы продления срока годности ядерных боеголовок единовременно после завершения холодной войны. Сейчас же мы по сути реализуем четыре таких программы", — отметил Клотц.

Тем не менее глава НУЯБ отказался комментировать детали опубликованной СМИ рассекреченной версии проекта доктрины.

Ранее сообщалось, что США разработают новую ядерную боеголовку для сдерживания России