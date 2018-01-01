В США стартовала в космос ракета Atlas V с метеорологическим спутником

Космический аппарат позволит вести наблюдения за Землей и Солнцем.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas V с метеорологическим спутником GOES-S прошел успешно Фото: United Launch Alliance

Во Флориде с мыса Канаверал 1 марта запустили тяжелую ракету-носитель Atlas V с новым метеорологическим спутником GOES-S.

Аппарат отправился в космос в 17.02 по времени восточного побережья США. За пуск отвечали Национальное управление по проблемам океана и атмосферы США и NASA. Об этом сообщается на сайте осуществляющей старт компании United Launch Alliance.

По информации разработчиков, GOES-S был помещен в специальную капсулу в верхней части носителя, которая отделится после того, как ракета достигнет заданной высоты. Спутник позволит вести более точные наблюдения на Землей и Солнцем, а также получать и собирать информацию о стихийных бедствиях, погодных явлениях, природных катаклизмах.

В компании уточняют, что GOES-S должен стать частью единой системы для наблюдения за окружающей средой. Еще два спутника будут отправлены в космос до 2024 года.

Напомним, основатель американской компании SpaceX, изобретатель, инвестор и миллиардер Илон Маск заявил, что разработка ракеты-носителя сверхтяжелого класса Falcon Heavy стоила примерно 500 млн долларов.