В США учитель использовал гипноз для сексуального растления девочек

Полиция уже предъявила педагогу обвинения.

Учитель использовал гипноз не по назначению Фото: New York Post

В американском штате Пенсильвания учителя младших классов обвиняют в сексуальном насилии над ученицами, которых он склонял к интимной близости с помощью гипноза.

Как сообщает New York Post, педагогу Джеймсу Ментцеру инкриминируют растление пяти малолетних девочек, сексуальное насилие и развратные действия в отношении детей.

Отмечается, что Ментцер приглашал к себе в кабинет девочек от восьми до одиннадцати лет и с помощью гипноза принуждал их к съемке в порнографическом видео, которое он мотивировал якобы учебным заданием.

"Я буду подчиняться вам, господин", - повторяли девочки учителю, который раскачивал перед их глазами цепочку.

О неадекватных действиях учителя сообщила одна из жертв. Педагог-гипнотизер уже отстранен от работы. Какой тюремный срок ему грозит – не сообщается.

Напомним, в Швеции вступил в силу закон "о добровольном сексе".

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