В США указали на зависимость своих военных баз в Европе от российского газа

Почти 40 процентов горючего, которое используется на военных объектах в Германии, приходится на Россию.

Американское издание The National Interest обратило внимание, что обеспечение военных объектов США электричеством на территории Европы зависит от российского газа и призвало Конгресс рассмотреть возможность запуска резервных мощностей.

Издание отмечает, что американским властям стоило бы задуматься об организации на военных объектах локальных энергосистем, которые могли бы работать автономно в случае угрозы.

Так, база ВВС США "Рамштайн" в Германии - самый крупный стратегический военный объект, где находятся 56 тыс. американских военных. При этом почти 40 процентов горючего, которое используется на военных объектах в Германии, приходится на Россию. Таким образом американские военные объекты оказались в зависимости от российской энергетики.

По мнению автора статьи, существует угроза, что Россия возьмет "в заложники" энергоснабжение американских военных объектов в Евпропе.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страны Евросоюза обсуждают строительство 9-11 портов для приема сжиженного природного газа из США.

По его словам, ЕС даже готов самостоятельно оплатить постройку этих портов.

"Мы уже обсуждаем с Евросоюзом вопрос строительства 9–11 портов, за которые заплатят они (страны. - Прим.) чтобы мы могли отправлять наш СПГ в Европу", - цитирует американского лидера пресс-служба Белого дома.

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