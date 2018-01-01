В США украинца осудили за экспорт технологий в Россию

Клиенты из России связались с Невидомым с просьбой прислать им из США детали боеприпасов.

Выходец из Украины, гражданин США Владимир Невидомый приговорен к 26 месяцам заключения после того, как признал себя виновным в сговоре с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения в Россию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство юстиции США.

"Тридцатидвухлетний Владимир Невидомий, штат Флорида, был приговорен к 26 месяцам тюремного заключения, за которым последуют три года надзора, за сговор о незаконном экспорте в Россию устройств ночного и теплового видения военного назначения, а также боеприпасов", - цитирует агентство заявление ведомства.

Согласно судебным документам, в 2013 году клиенты из России связались с Невидомым с просьбой прислать им из США образцы приборов ночного видения, в том числе для винтовок, и детали боеприпасов. Невидомый купил некоторые образцы, деньги на эти цели ему перевели через китайский и латвийский банк. После этого он отправил товары в Россию, не указав их настоящую принадлежность. Одна из посылок была задержана на американской таможне, после чего Невидомого задержали. Упомянутые товары подлежат обязательному лицензированию госдепартамента при экспорте.

Ранее сообщалось, что журналиста "Укринформа" Романа Сущенко, приговоренного в России к 12 годам лишения свободы за шпионаж, обвинили в попытках узнать у бывших российских военных о возможном наступлении сил самопровозглашенной ДНР на Мариуполь.

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