В США умер миллиардер Дэвид Рокфеллер

Филантроп скончался в возрасте 101 года.

Дэвид Рокфеллер Скриншот видео с youtube.com

В понедельник, 20 марта, вна 102 году жизни умер американский миллиардер и филантроп

Об этом сообщил пресс-секретарь семьи Рокфеллеров Фрейзер Сайтел, пишет УНИАН со ссылкой на The New York Times.

В то же время агентство уточнило, что тот скончался в своем доме в Покантико-Хиллз.

"... был старейшим миллиардером в рейтинге журнала Forbes. Состояние 101-летнего бизнесмена журнал оценил в 3,3 млрд долларов", — говорится в статье Укринформа.

В мае 2015 года СМИ писали, что на тот момент еще 99-летний Дэвид Рокфеллер в шестой раз перенес операцию по пересадке сердца в собственном имении и шутил, что хочет дожить до 200 лет.

Напомним, в октябре 2016 в США в городе Цинциннати в возрасте 60 лет умер один из величайших боксеров в истории спорта — легендарный американец Аарон Прайор (прозвище "Ястреб").

Дэвид Рокфеллер родился в Нью-Йорке 12 июня 1915, был банкиром, государственным деятелем, глобалистом и главой дома Рокфеллеров. Приходился внуком нефтяному магнату и первому в истории долларовому миллиардеру Джону Рокфеллеру (основатель Standard Oil).