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В США умер побывавший на Луне астронавт

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Алан Бин был участником знаменитой миссии "Аполлон-12".

 

луна
Алан Бин был четвертым человеком, ступившим на Луну фото: NASA
В американском городе Хьюстон 26 мая после продолжительной болезни в возрасте 86 лет ушел из жизни легендарный астронавт Алан Бин.

Как сообщает NASA, Бин в составе миссии "Аполлон-12" в ноябре 1969 года полетел на Луну. Выйдя на поверхность спутника Земли вслед за командиром Чарлзом Конрадом, Бин стал четвертым человеком, ступившим на Луну.

В 1975 году Бин закончил свою карьеру астронавта и занялся живописью. На холсте он пытался передать космическую тематику, поскольку видел космос собственными глазами.

В NASA подчеркивают, что работы Бина пользовались популярностью среди поклонников искусства и астронавтики.

Напомним, в столице Украины скончался известный киевский археолог, ученый в области истории и археологии Киевской Руси и позднесредневековой Украины Глеб Ивакин.

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Алан Бин, астронавт, умер, смерть, Луна, космос
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