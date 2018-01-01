В США умер советский певец-исполнитель хитов "Лада" и "Трус не играет в хоккей" Вадим Мулерман

Певец давно эмигрировал в США и проживал в нью-йоркском районе Бруклин.
Такое сообщение опубликовало новостное агенство ТАСС со ссылкой на его близкую подругу, певицу Нину Бродскую.
"Вадик ушел из жизни, он страдал онкологией", — сказала она.
Вадим Мулерман родился 18 августа 1938 года в Харькове (УССР) в еврейской семье. Пению обучался на вокальном отделении Харьковской консерватории, а впоследствии — и в Ленинграде. Известность к нему после пришла в 1966 году, после того, как он стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады с песней "Хромой король". Имел звание народного артиста РСФСР и заслуженного артиста Украины.
Именно Мулерман — был первым исполнитеем шлягеров "Лада", "Трус не играет в хоккей", "Как хорошо быть генералом", "Есть (А девчонка та проказница)".
Информация о дате похорон и месте прощания с певцом пока отсутствует.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Росии скончался известный певец и актер Олег Анофриев.
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