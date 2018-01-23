В США умерла известный автор фэнтези Урсула Ле Гуин

Свой первый рассказ писательница написала в возрасте 11 лет.

Урсула Ле Гуин.

В США в возрасте 88 лет умерла одна из величайших звезд американской фантастики Урсула Ле Гуин.

Ее сын Тео Даунес-Ле Гуин подтвердил смерть. Он не указал причину, но сказал, что она в течение нескольких последних месяцев сильно болела, сообщает The New York Times.

Урсула Ле Гуин вошла в историю литературы как автор и фэнтези, и фантастики

Свой первый рассказ она написала в возрасте 11 лет. Ее романы были переведены на многие языки и до сих пор продаются миллионными тиражами.

За несколько десятилетий своей творческой деятельности Ле Гуин получила несколько высших наград в жанрах научной фантастики и фэнтези ("Хьюго", "Небьюла", "Локу").

В ее книгах все ключевые проблемы миропорядка решались с помощью драконов, волшебников и космических кораблей.

Всего Урсула Ле Гуин написала более 20 книг и 100 рассказов. Она также написала путеводитель для писателей.

Самые известные ее книги — Хайнский цикл, описывающие будущее человечества, нашедшего свое место во взаимодействии разумных рас Вселенной (одной из связующих нитей цикла является цивилизация Хайна, избежавшего войн в своей истории.

А ее цикл о Земноморье стоит в одном ряду по влиянию на жанр с "Властелином колец", "Нарнией" и "Хрониками Эмбера".

Напомним, 23 января, в округе американского города Лос-Анджелес Вудленд-Хиллз в возрасте 105 лет умерла самая пожилая актриса Голливуда — Конни Сойер.