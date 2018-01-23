В США умерла известный автор фэнтези Урсула Ле Гуин

Свой первый рассказ писательница написала в возрасте 11 лет.
Ее сын Тео Даунес-Ле Гуин подтвердил смерть. Он не указал причину, но сказал, что она в течение нескольких последних месяцев сильно болела, сообщает The New York Times.
Урсула Ле Гуин вошла в историю литературы как автор и фэнтези, и фантастики
Свой первый рассказ она написала в возрасте 11 лет. Ее романы были переведены на многие языки и до сих пор продаются миллионными тиражами.
За несколько десятилетий своей творческой деятельности Ле Гуин получила несколько высших наград в жанрах научной фантастики и фэнтези ("Хьюго", "Небьюла", "Локу").
В ее книгах все ключевые проблемы миропорядка решались с помощью драконов, волшебников и космических кораблей.
Всего Урсула Ле Гуин написала более 20 книг и 100 рассказов. Она также написала путеводитель для писателей.
Самые известные ее книги — Хайнский цикл, описывающие будущее человечества, нашедшего свое место во взаимодействии разумных рас Вселенной (одной из связующих нитей цикла является цивилизация Хайна, избежавшего войн в своей истории.
А ее цикл о Земноморье стоит в одном ряду по влиянию на жанр с "Властелином колец", "Нарнией" и "Хрониками Эмбера".
Напомним, 23 января, в округе американского города Лос-Анджелес Вудленд-Хиллз в возрасте 105 лет умерла самая пожилая актриса Голливуда — Конни Сойер.