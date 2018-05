В США ушел из жизни известный писатель и основатель "новой журналистики" Том Вулф

Представитель знаменитого американца сообщила, что незадолго до смерти он попал в больницу с инфекцией.

Том Вулф был знаменит не только книгами и статьями, но и особым стилем Фото: Reuters

В США в возрасте 87 лет умер известный американский журналист и писатель Том Вулф.

Об этом сообщает New York Times, уточняя, что Вулф стал основателем "новой журналистики" в современном ее понимании.

В издании напоминают, что журналист стал известен благодаря книге "Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка", которая стала бестселлером. Отмечается, что главный принцип основанного Вулфом направления "новой журналистики" - описание документальных событий с помощью художественных техник, которые обычно используют при написании романов, что позволяло влиять на читателя не только интеллектуально, но и эмоционально.

Вулф сотрудничал с такими известными журналами как The Washington Post, New York Times, Rolling Stones, Esquire, Harper's, New York Herald Tribune и другими.

Отличительной внешней чертой писателя был неизменный белый костюм, который он носил на все публичные мероприятия с 1965 года. В 2006 году это стало поводом для шутки в мультфильме "Симпсоны", где один из героев снимает испачканный шоколадом белый костюм, а под ним оказывается надет точно такой же.

