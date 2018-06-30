В США успешно испытали гравитационную ядерную бомбу

В ВВС страны отметили, что тесты проводились с участием стратегического бомбардировщика Northrop B-2 Spirit.
Как сообщает Military.com со ссылкой на представителя Национального управления ядерной безопасности США, тесты проводились с участием стратегического бомбардировщика и стали первыми квалификационными испытаниями для конкретного вида вооружений.
Отмечается, что два испытания состоялись 9 июня на тестовом полигоне Tonopah в штате Невада. Бомба без ядерного заряда была сброшена со стратегического бомбардировщика Northrop B-2 Spirit.
"Тесты является частью серии совместных испытаний с целью продемонстрировать как способность самолета доставлять боеприпасы, так и неядерные функции данного вооружения", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, истребитель военно-воздушных сил Франции по ошибке сбросил бомбу на завод компании Faureca в городе Ножан-Сюр-Верниссон.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram