В США успешно испытали гравитационную ядерную бомбу

В ВВС страны отметили, что тесты проводились с участием стратегического бомбардировщика Northrop B-2 Spirit.

Бомба была сброшена без ядерного заряда Фото: Twitter.com/clocksstrike13

Военно-воздушные силы США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности провели серию испытаний управляемой ядерной бомбы проекта B61-12.

Как сообщает Military.com со ссылкой на представителя Национального управления ядерной безопасности США, тесты проводились с участием стратегического бомбардировщика и стали первыми квалификационными испытаниями для конкретного вида вооружений.

Отмечается, что два испытания состоялись 9 июня на тестовом полигоне Tonopah в штате Невада. Бомба без ядерного заряда была сброшена со стратегического бомбардировщика Northrop B-2 Spirit.

"Тесты является частью серии совместных испытаний с целью продемонстрировать как способность самолета доставлять боеприпасы, так и неядерные функции данного вооружения", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, истребитель военно-воздушных сил Франции по ошибке сбросил бомбу на завод компании Faureca в городе Ножан-Сюр-Верниссон.

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