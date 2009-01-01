В США успешно испытали систему перехвата межконтинентальных баллистических ракет, фото и видео

Тестирование демонстрирует способность Штатов сдерживать реальные угрозы, сказал Сиринг.

Американская противоракета перехватила в космосе учебную боеголовку МБР Reuters

В американском штате Калифорния на авиабазе Ванденберг военные США успешно испытали систему противоракетной обороны по перехвату межконтинентальной(МБР) над Тихим океаном.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на NBC News.

Агентство уточнило, что ракета-перехватчик была запущена из подземного бункера.

"Эта система имеет жизненно важное значение для обороны США, и это тестирование демонстрирует нашу способность сдерживать реальные угрозы", — сказал директор Агентства по противоракетной обороне Штатов вице-адмирал Джим Сиринг.

Противоракета перехватила в космосе учебную боеголовку МБР, которая была запущена в сторону континентальной части США. Примечательно, что испытание было проведено спустя двое суток после того, как КНДР осуществила очередной пуск баллистической ракеты.

Напомним, 13 апреля в Афганистане США впервые применили свое самое мощное неядерное оружие — сбросили на позиции боевиков "Исламского государства" бомбу GBU-43/B ("мать всех бомб").

Видео: VOA News