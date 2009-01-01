В США успешно испытали систему перехвата межконтинентальных баллистических ракет, фото и видео

Тестирование демонстрирует способность Штатов сдерживать реальные угрозы, сказал Сиринг.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на NBC News.
Агентство уточнило, что ракета-перехватчик была запущена из подземного бункера.
"Эта система имеет жизненно важное значение для обороны США, и это тестирование демонстрирует нашу способность сдерживать реальные угрозы", — сказал директор Агентства по противоракетной обороне Штатов вице-адмирал Джим Сиринг.
Противоракета перехватила в космосе учебную боеголовку МБР, которая была запущена в сторону континентальной части США. Примечательно, что испытание было проведено спустя двое суток после того, как КНДР осуществила очередной пуск баллистической ракеты.
Напомним, 13 апреля в Афганистане США впервые применили свое самое мощное неядерное оружие — сбросили на позиции боевиков "Исламского государства" бомбу GBU-43/B ("мать всех бомб").
Видео: VOA News