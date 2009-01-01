В США уверены, что Трамп сохранит внешнеполитический курс Обамы

Керри заявил, что политика региональной безопасности, которую исповедовала команда Обамы, будет сохранена командой Трампа.

Дональд Трамп и Барак Обама Reuters

Об этом он заявил во время выступления перед студентами в Ханое, пишет Лига со ссылкой на агентство Reuters.

"Керри сказал, что он уверен в приверженности администрации Трампа тем принципам региональной безопасности, которых придерживались в администрации Обамы", — говорится в сообщении.

Также Керри отметил, что в ситуации с конфликтом интересов в Южно-Китайском море государства, независимо от того, "крупные они или маленькие", должны воздерживаться от провокаций и решать проблемы в соответствии с международными законами.

Ранее Трамп ответил на заявление лидера КНДР о ядерном оружии и раскритиковал позицию Китая.