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В США уверены, что Трамп сохранит внешнеполитический курс Обамы

Сегодня, 13:08

Керри заявил, что политика региональной безопасности, которую исповедовала команда Обамы, будет сохранена командой Трампа.

Обама, Трамп
Дональд Трамп и Барак Обама Reuters
Глава Госдепартамента США Джон Керри выразил уверенность, что новая администрация Дональда Трампа не станет кардинальным образом менять региональную внешнюю политику, которую проводила команда уходящего президента Барака Обамы. 

Об этом он заявил во время выступления перед студентами в Ханое, пишет Лига со ссылкой на агентство Reuters.

"Керри сказал, что он уверен в приверженности администрации Трампа тем принципам региональной безопасности, которых придерживались в администрации Обамы", — говорится в сообщении.

Также Керри отметил, что в ситуации с конфликтом интересов в Южно-Китайском море государства, независимо от того, "крупные они или маленькие", должны воздерживаться от провокаций и решать проблемы в соответствии с международными законами.

Ранее Трамп ответил на заявление лидера КНДР о ядерном оружии и раскритиковал позицию Китая.

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Керри, США, Трамп, Обама
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