В США в редакции газеты расстреляли людей: есть погибшие и пострадавшие

Полиция проводит экстренную эвакуацию для минимизации потерь.
По информации CNN, сообщается о большом количестве пострадавших, а также о погибших, однако точное их число не называется.
Источники отмечают, что на данный момент задержан один подозреваемый в стрельбе в здании, где находится редакция газеты.
Полиция старается максимально минимизировать потери и эвакуирует людей из здания.
Американский телеканал ABC сообщает о пяти погибших в результате стрельбы.
На происшествие уже отреагировал губернатор штата Мэриленд Ларри Коган. Также о произошедшем проинформировали президента США Дональда Трампа.
"Абсолютно опустошен, узнав об этой трагедии в Аннаполисе. Я нахожусь в контакте с исполнительным директором округа Стивом Шухом, а MDSP находится в зоне происшествия, помогая AACOPD. Пожалуйста, прислушайтесь ко всем предупреждениям и держитесь подальше от этого района. Молитесь за тех, кто находится там и за наше сообщество", – заявил в Twitter Коган.
Как ранее сообщалось, в американском городе Нэшвилл в штате Теннесси полностью раздетый мужчина возле ресторана Waffle House расстрелял в упор двоих посетителей, а затем зашел в помещение и открыл огонь.
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