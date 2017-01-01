В США в зале суда заместитель прокурора застрелил подростка

Причины потасовки не сообщаются.
Во время судебного слушания произошла потасовка, в которой принимали участие сам обвиняемый, члены его семьи и зампрокурора, после чего 16-летний подсудимый был убит, сообщает WCPO.
Причины потасовки не сообщаются. Подросток напал на сотрудника правоохранительных органов и сбил его с ног. В ответ запрокурора выстрелил в него.
Как отмечается, подросток был госпитализирован и скончался в больнице. Зампрокурора также попал в госпиталь, однако его травмы не представляют угрозы для жизни.
Напомним, в американском городе Сан-Антонио (штат в Техас) сотрудник полиции случайно из пистолета попал в шестилетнего мальчика Кэмерона Прескотта, ребенок скончался по дороге в больницу.