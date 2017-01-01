В США военные модернизировали мощнейшее авиаоружие: подробности

Данная модернизация стала уже четвертой по счету.

авиабомба GBU-57 mil.huanqiu.com

В США военные закончили модернизацию собственной мощной неядерной авиабомбы GBU-57.

Такую информацию со ссылкой на представителей американских военно-воздушных сил (ВВС) опубликовало агентство Bloomberg.

Предполагается, что новая, уже четвертая по счету, модификация GBU-57 может быть использована для уничтожения подземных военных заводов Северной Кореи.

Как сообщили представители ВВС, модернизация проводилась ради улучшения характеристик бомбы при использовании по тяжелым целям и целям, находящимся на большой глубине. "Авиабомба массой более 13 тонн и зарядом почти в 2,5 тонны взрывчатки способна проникать в почву на глубину до 61 метра. Ее может нести только бомбардировщик B-2", - заявили они.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США создадут новое ядерное оружие для ракеты морского базирования.