В США вооруженный мужчина в ресторане взял в заложники 30 человек

Один человек получил ранение, его госпитализировали.

Reuters

В США в городе Чарлстон (штат Южная Каролина) вооруженный мужчина взял в заложники в ресторане около 30 человек.

Об этом пишет Fox News со ссылкой на мэра города, сообщает zn.ua.

Один человек, как передает телеканал, получил ранение, его госпитализировали. Состояние пострадавшего пока неизвестно. Полиция оцепила квартал.

"Стрелок — недовольный сотрудник. Это не акт терроризма или преступление на почве ненависти", — сообщил мэр города Джон Текленберг на пресс-конференции.

Очевидцы рассказали, что преступник, пожилой афроамериканец в фартуке и с револьвером в руке, вышел из кухни ресторана и заявил, что в Чарлстоне теперь "новый босс", и приказал гостям убираться. По их словам, он выглядел "как обычный дедушка, но у него был безумный вид".

Напомним, в США неизвестный открыл огонь по конгрессменам.