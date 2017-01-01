В США ввели санкции против "воров в законе" из России

Под санкции США попали еще две компании одного из криминальных авторитетов.

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки (США) ввело персональные санкции против 10 криминальных авторитетов из России и стран бывшего СССР, а также против двух компаний, связанных с крупными транснациональными преступными операциями.

Под американские санкции попали: Захарий Калашов (Шакро Молодой), Василий Христофоров (Воскрес), Камчибек Колбаев (Камчи Бишкекский), Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский), Владислав Леонтьев (Вадик Белый), Юрий Пичугин (Пичуга), Владимир Тюрин (Тюрик), Гафур Рахимов, Алимжан Тохтахунов (Тайванчик) и Рубен Татулян (Робсон).

Санкции также введены против компаний Vesna Hotel and SPA и Novyi Vek Media, которые принадлежат Рубену Татуляну.

В Минфине США подчеркнули, что все подпавшие под санкции люди, входят в преступный синдикат "Воры в законе", который действует по всему бывшему Советскому Союзу, в США, России, Греции, Испании и Украине.

Отмечается, что "воры в законе" причастны к таким преступлениям, как отмывание денег, вымогательство, взяточничество и грабежи.

Согласно введенным санкциям, активы "воров в законе" на территории США замораживаются. Кроме того, американским гражданам и компаниям запрещается вести с ними бизнес.

Днем ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что под санкциями США сейчас находится около 200 физических и более 400 юридических лиц из России.

Ранее бывший помощник министра обороны США по вопросам Украины, РФ и Евразии Майк Карпентер заявил, что самые сильные рычаги давления на РФ из-за агрессии — санкции, потому что они влияют на российскую экономику, есть также дипломатическая изоляция, развитие военных возможностей Украины и НАТО на Востоке.