В США выпустили пособие по войне против России, в Москве недовольны

Клинцевич отметил, что России якобы не свойственно стремление к захватническим войнам.

Армия США, иллютрация. topnews.ru В США опубликовали "Пособие по российскому военному делу нового поколения", которое предназначено для повышения информированности американских военных о тактике России в гибридной войне.

Несекретное пособие было обнародовано на сайте PublicIntelligence для свободного скачивания, пишет National Interest.

Брошюра "Russian New Generation Warfare Handbook" была выпущена в конце 2016 года, а недавно появилась в Интернете.

В 65-ти страничном документе собраны фотографии российской техники с описаниями, которую Россия могла бы использовать. Выводы в книге сделаны на основе действий войск РФ в Украине, в частности, в Крыму.

В пособии говорится, что новая российская стратегия нацелена на смену режима при поддержке местных сепаратистских группировок.

"Так как новая цель — это полная смена системы государства, современный российский подход использует любые рычаги давления для достижения этих изменений", — говорится в руководстве.

В пособии также описывается несколько слабостей российских войск, которые могут использовать силы США.

"У солдат призывников есть недостаток мотивации. Тактическое лидерство формулярно, слабая логистика, авиа и артподдержка может быть мощной, но неточной", — пишет издание.

Авторы книги рекомендуют военным США тренироваться для боя в условиях, когда связь и GPS глушатся электронными средствами.

Между тем, первый зампред комитета Совета РФ по безопасности и обороне Франц Клинцевич резко прокомментировал издание американского пособия по противостоянию российской тактике ведения войны.

""Им никакие пособия не помогут, если они сойдут с ума и затеют какое-то противостояние с Россией. Ни в военно-техническом отношении, ни в морально-психологической подготовке они неспособны бороться с русскими. И в этом их самая большая беда. А то, что американцы ведут войну чужими руками, — это тренд, в котором мы не участвуем", — заявил он.

Клинцевич также отметил, что России якобы не свойственно стремление к захватническим войнам.

"У нас нет никаких стремлений к захватническим войнам. Мы решаем только задачи, которые отстаивают национальные интересы России и мирового сообщества, например, ведём борьбу с международным терроризмом", — сказал сенатор, пишет RT.

Он добавил, что слабые стороны российских ВС, которые перечислены в этом пособии, носят в основном субъективный характер.

"Выпуская подобные пособия, американцы удивительным образом не учитывают ни российские реалии, ни наш менталитет. Те недостатки, о которых они говорят, в той или иной мере можно приписать любой армии, потому что это связано с некими субъективными вещами. Но они каждый раз не учитывают морально-психологические качества нашего солдата с точки зрения ведения боя, взаимной поддержки и абсолютно правильной мотивации", — подчеркнул Клинцевич.

Напомним, российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Константин Боровой заявил, что в США постепенно созревает понимание, что многие проблемы в мире связаны именно с Россией.