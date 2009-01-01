В США взорвали легендарный стадион, опубликовано видео

"Джорджия Доум", рассчитанный почти на 75 000 зрителей, был открыт в 1992 году.

В Атланте взорвали «Джорджия Доум» (слева) fakty.ua

В американской Атланте (штат Джорджия) планово взорвали один из крупнейших крытых стадионов в США — "Джорджия Доум".

В здание, которое сравняли с землей за 15 секунд, было заложено около 2 300 килограммов взрывчатки, понаблюдать за разрушением знаменитого стадиона собрались сотни людей, пишут "Факты".

"Джорджия Доум", рассчитанный почти на 75 000 зрителей, был открыт в 1992 году и являлся собственностью штата. На момент своего открытия он был самым большим крытым спортивным сооружением в мире. Сейчас его сочли устаревшим. В менее, чем в 30 метрах от "Джорджия Доум", возвели новое здание — стадион "Мерседес-бенц", на строительство которого было затрачено 1,6 миллиарда долларов. Чтобы новый стадион не был поврежден при взрыве старого между зданиями была установлена временная стена.