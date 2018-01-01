В США застрелили 20-летнего рэпера во время покупки мотоцикла

У музыканта ранее были проблемы с законом.

Рэпера застрелили в Майами Фото: Instagram/greatlygrayson

В Майами на улице был убит двадцатилетный рэпер из Флориды Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion.

Как сообщает Stereogum, музыкант выбирал себе мотоцикл, когда неизвестный подошел к нему и выстрелил. Очевидцы уверяют, что молодого человека увезли с места инцидента с отсутствующим пульсом.

Сообщается, что Онфрой находился под скорректированным домашним арестом с декабря. Ему были предъявлены обвинения в домашнем насилии с удушением, нападении на беременную женщину с усугубляющими обстоятельствами, вооруженном разбое, воровстве и запугивании свидетелей.

Местное издание The Miami New Times ранее в июне опубликовало материал об Онфрое, в котором была изложена история его правонарушений. Также в материал было включено интервью с его бывшей девушкой, которая обвинила рэпера в сексуальном, физическом и эмоциональном насилии.

Напомним, 28-летний музыкант Avicii, самый высокооплачиваемый диджей мира, ушел из жизни 20 апреля в городе Маскат в Омане. Ранее музыкант страдал из-за проблем со здоровьем в связи со злоупотреблением алкоголем.

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