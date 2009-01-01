В США заявили, что армия должна готовиться к военному конфликту с КНДР

Вашингтон и ООН продолжают предпринимать дипломатические усилия для разрешения ситуации вокруг ядерной и ракетной программ КНДР.

Reuters Армия Соединенных Штатов Америки должна готовиться к силовым вариантам разрешения ситуации с Северной Кореей.

Об этом сказал министр обороны США Джим Мэттис, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

"Единственное, что может сделать армия США, — быть готовыми к тому, что у нас есть военные варианты, которые наш президент может использовать при необходимости", — сказал Мэттис.

Он также отметил, что Вашингтон и ООН продолжают предпринимать дипломатические усилия для разрешения ситуации вокруг ядерной и ракетной программ КНДР.

Ранее 9 октября стало известно, что американский самолет-разведчик совершил полет вдоль военно-демаркационной линии между Северной и Южной Кореей.

Стоит отметить, что в последние месяцы ситуация на Корейском полуострове обострилась из-за продолжающихся ракетных и ядерных испытаний в КНДР, которые вызывают резкое недовольство у администрации президента США Дональда Трампа и стали причиной очередного ужесточения санкций со стороны Совбеза ООН.

В частности, 19 сентября президент США с трибуны Генассамблеи ООН пообещал "полностью уничтожить" Северную Корею. По словам Трампа, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится. Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо назвал выступление Трампа "собачьим лаем", лидер КНДР Ким Чен Ын посчитал речь Трампа объявлением войны Пхеньяну.