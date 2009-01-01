В США заявили об активизации пророссийских ботов

Боты пытаются имитировать поведение человека, чтобы втереться в доверие к пользователю и затем влиять на его поведение.

Аналитики и эксперты США в области кибербезопасности предупредили о росте активности пророссийских ботов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

По словам директора Альянса по защите демократии, что действует при Германском фонде Маршалла в Вашингтоне, Лоры Розенбергер, боты готовят поле для битвы и сеют семена раздора, и, "возможно, закладывают фундамент для того, чем планируют заняться в 2018 и 2020 годах".

Как отмечается, после того, как сенатор Джон Маккейн осудил в Twitter ненависть и вражду в обществе после событий в Шарлоттсвилле и призвал президента Дональда Трампа выступить с четким осуждением инцидента, против него началась онлайн-кампания. В ней были задействованы боты, что осуждали "предателя Маккейна" и оставляли хэштег #ExplainMcCain ("объясни, Маккейн" – Ред.).

Издание пишет, что, по мнению аналитиков и экспертов, бот-кампания против Маккейна — пример того, что США может ожидать в 2018 году, когда пройдут выборы в конгресс и местные органы власти.

"Они после 2016 года не стояли на месте. Люди осознали, что боты уровне влияния, а много кто изъявил желание повлиять на будущие выборы", — сказал старший сотрудник по информационной защите в Лаборатории цифровых судебных исследований Атлантического совета в Вашингтоне Бен Ниммо.

По его словам, боты, используемые для российской пропаганды, стали смелее.

В свою очередь, профессор информационных наук в Университете Арканзаса, которая изучает использование соцсетей в интересах групп влияния, Нитин Агаруол, рассказал, что активность ботов не ограничивается лишь Twitter. Они все больше распространяются на других платформах, таких как YouTube, Instagram и LinkedIn, а также работают в интерактивных чатах на мобильных приложениях, доступных на Facebook.

Боты пытаются имитировать поведение человека, чтобы втереться в доверие к пользователю и затем влиять на его поведение, подчеркнул Агаруол.

Напомним, спецслужбы США в 2017-м задержали рекордное количество российских хакеров.