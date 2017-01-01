В США житель Флориды выиграл 451 миллион долларов в лотерею

Победитель предпочел получить сразу максимальную сумму выигрыша.

Reuters

Соединенных Штатах Америки 20-летний житель Флориды Шейн Мисслер из небольшого города Порт-Ричи снял джек-пот в лотерее ​Mega Millions в 451 миллион долларов.

Главный приз Mega Millions вошел в десятку крупнейших за всю историю лотерей в США, сообщает Associated Press.

Выигрышные номера лотереи стали известны еще 5 января, однако победитель не объявлялся около недели. Накануне обладатель джек-пота все же продемонстрировал выигрышный билет и был признан победителем.



Мисслер предпочел получить сразу максимальную сумму выигрыша.

По правилам лотереи, в этом случае сумма значительно сокращается, так что Мисслер получит только 282,8 млн долларов. Забрать джекпот полностью победитель может только в том случае, если согласится получать его в виде регулярных выплат в течение 30 лет.



Мисслер отметил, что верит в то, что те, кто придерживаются "позитивного мышления" всегда получают в итоге вознаграждение.

"Мне всего 20, но я надеюсь использовать выигрыш для того, чтобы тратить его на свои увлечения, помочь моей семье и сделать что-то полезное для человечества", — рассказал он.

Напомним, в США мужчиноа-инвалид стал миллионером, продав старую тряпку, оставшуюся ему на память от бабушки. Как оказалось, это было старинное покрывало работы индейцев Навахо.