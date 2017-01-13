В Стамбуле обрушился аварийный дом, есть жертвы и пострадавшие

Инцидент случился в районе Зейтинбурну, погиб ребенок.

Место происшествия @Hatasizcool

обрушился шестиэтажный аварийный дом, погибли два человека, пять — пострадали.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные местного телеканала.

Агентство уточнило, что инцидент случился в районе Зейтинбурну.

"Дом во время обрушения был пустым, пострадали прохожие. Один из погибших — шестилетний ребенок", — отметили журналисты.

На место происшествия прибывали спасатели и машины скорой помощи. По данным СМИ, под обломками постройки могут находиться люди.

Напомним, 6 января в центральной части Турции перевернулся автобус со школьниками, тогда также погибли два человека, 42 — пострадали. Узнать больше о трагедии можно здесь.

Фото: @Hatasizcool, видео: İhlas Haber Ajansı