В Стамбуле разбился вертолет, СМИ пишут о погибших россиянах

Инцидент произошел сегодня днем, его причины пока неизвестны.
Об этом пишет Анадолу, ссылаясь на данные стамбульского губернатора Васипа Шахина.
В то же время агентство уточнило, что инцидент произошел около 10:30, его причины выясняются.
"Вертолет не находился на балансе муниципалитета мегаполиса", — отметили журналисты.
Местная Hurriyet Daily News, ссылаясь на слова очевидца, сообщает, что воздушное судно врезалось в телебашню и упало на дорогу, говорится в статье УНИАН. Телеканал NTV, на который опирается РИА Новости, утверждает, что на борту были четверо граждан РФ.
Un elicopter ce aparţinea companiei #Eczacibași, s-a prăbușit in #Istanbul, la 5 minute după decolare:5 morți #Turcia #Beylikduzu #Sikorsky pic.twitter.com/aTPr3ZcIEn— turknews.ro (@turknewsro) 10 березня 2017 р.
Вертолет принадлежал группе компаний "Эджзаджыбашы", там подтвердили, что в нем летели россияне.
Düşen helikopterin Eczacıbaşı'nın üst düzey yöneticilerini taşıdığı ortaya çıktı! https://t.co/2peTxShp4d pic.twitter.com/RpcOKFxIzL— Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) 10 березня 2017 р.
Турецкая газета Milliyet назвала имена погибших — это гендиректор VitrA — российского подразделения "Эджзаджыбашы" Салим Озен, граждане РФ Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чурова и Елена Бадрага. Российское консульство проверяет эту информацию.
#HELİKOPTER #İSTANBUL pic.twitter.com/uElFNtOTxw— İNFOHABER (@infosondakika) 10 березня 2017 р.
Напомним, 24 января в итальянской горной области Абруццо разбился вертолет скорой медицинской помощи, тогда погибли шесть человек. Узнать больше о трагедии можно здесь.
Фото: @anadoluagency, видео: @turknewsro, @Hurriyet