В Стамбуле разбился вертолет, СМИ пишут о погибших россиянах

Инцидент произошел сегодня днем, его причины пока неизвестны.

Место происшествия @anadoluagency

В пятницу днем, 10 марта, в районе Бююкчекмедже турецкого Стамбула, по предварительным данным, погибли пять человек.

Об этом пишет Анадолу, ссылаясь на данные стамбульского губернатора Васипа Шахина.

В то же время агентство уточнило, что инцидент произошел около 10:30, его причины выясняются.

"Вертолет не находился на балансе муниципалитета мегаполиса", — отметили журналисты.

Местная Hurriyet Daily News, ссылаясь на слова очевидца, сообщает, что воздушное судно врезалось в телебашню и упало на дорогу, говорится в статье УНИАН. Телеканал NTV, на который опирается РИА Новости, утверждает, что на борту были четверо граждан РФ.

Вертолет принадлежал группе компаний "Эджзаджыбашы", там подтвердили, что в нем летели россияне.

Турецкая газета Milliyet назвала имена погибших — это гендиректор VitrA — российского подразделения "Эджзаджыбашы" Салим Озен, граждане РФ Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чурова и Елена Бадрага. Российское консульство проверяет эту информацию.

Напомним, 24 января в итальянской горной области Абруццо разбился вертолет скорой медицинской помощи, тогда погибли шесть человек. Узнать больше о трагедии можно здесь.

Фото: @anadoluagency, видео: @turknewsro, @Hurriyet