В Стамбуле задержаны 12 человек по делу о нападении на ночной клуб

Вице-премьер Турции пообещал, что личность стрелявшего будет установлена в ближайшее время.

Полиция проверяет людей у входа в клуб, где прогремел взрыв. Reuters

В Турции полиция арестовала 12 человек по подозрению в причастности к нападению на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. Поиск нападавшего продолжается.

Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что у полиции есть отпечатки пальцев и описание нападавшего, сообщает русская служба ВВС.

Он также пообещал, что личность стрелявшего будет установлена в ближайшее время.

"Мы надеемся не только найти террориста, но и установить его связи и людей, которые оказывали ему поддержку снаружи и внутри клуба", — заявил Куртулмуш.

Полиция также обнародовала видео и фотографии человека, который, по их данным, и является нападавшим.

В МВД не уточнили, где и когда были сняты эти кадры.

Как известно, в ночь на 1 января неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе. В результате 39 человек погибли и около 70 получили ранения.

Турецкие СМИ со ссылкой на свои источники в полиции утверждают, что нападавший мог быть из Узбекистана или Киргизии.

фото: bbc.com