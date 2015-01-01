В Стамбуле задержаны 12 человек по делу о нападении на ночной клуб

Вице-премьер Турции пообещал, что личность стрелявшего будет установлена в ближайшее время.
Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что у полиции есть отпечатки пальцев и описание нападавшего, сообщает русская служба ВВС.
Он также пообещал, что личность стрелявшего будет установлена в ближайшее время.
"Мы надеемся не только найти террориста, но и установить его связи и людей, которые оказывали ему поддержку снаружи и внутри клуба", — заявил Куртулмуш.
Полиция также обнародовала видео и фотографии человека, который, по их данным, и является нападавшим.
В МВД не уточнили, где и когда были сняты эти кадры.
Reina canisinin Taksim'de çektiği selefie videosu https://t.co/5Ca40Wh7SY pic.twitter.com/ZQmR4Q130l— fuat atik (@mfuatatik) 2 січня 2017 р.
Как известно, в ночь на 1 января неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе. В результате 39 человек погибли и около 70 получили ранения.
Турецкие СМИ со ссылкой на свои источники в полиции утверждают, что нападавший мог быть из Узбекистана или Киргизии.
фото: bbc.com