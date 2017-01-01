Взрыв в супермаркете Питера: главные подробности, фото и видео с места происшествия

По предварительной оценке взрывотехников, в здании сработала самодельная бомба, начиненная поражающими элементами.

Взрыв в питерском супермаркете квалифицировали как покушение на убийство Reuters

В среду, 27 декабря, в российском Санкт-Петербурге в супермаркете произошел взрыв , пострадали 10 человек, 70 — были эвакуированы.

Инцидент случился по адресу Кондратьевский проспект, дом 44, возле камер хранения сработало взрывное устройство, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Следственном комитете сообщили, что четыре человека были госпитализированы. Ведомство начало дело по статье "покушение на убийство".

"По предварительной оценке взрывотехников, в Санкт-Петербурге произошел взрыв самодельного взрывного устройства, эквивалентный по мощности 200 граммам тротила. Устройство было начинено поражающими элементами", — отметили в СК.

Позже в аппарате вице-губернатора города Анны Митяниной рассказали, что в больницы были направлены девять пострадавших при взрыве в Питере.

Напомним, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, погибли 16 человек, случившееся признали терактом. В РФ задержан и арестован подозреваемый в его организации. СМИ писали, что ответственность за преступление взяла на себя группировка "Катиба аль-Имам Шамиль" ("Батальон Имама Шамиля").