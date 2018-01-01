В Таиланде рассказали, как Рыбка и Лесли проводили секс-тренинги и сколько им платили

Алекс Лесли и Настя Рыбка брали за свои секс-курсы 1,4 тыс. долларов.

Полицейский шпион, работающий под прикрытием, рассказал о россиянах, которые организовали на тайском курорте "институт сексуальных наук и использовали комнату в гостинице в Паттайе, чтобы обучать соотечественников сексуальным техникам".

По его информации, российский секс-тренер Алекс Лесли и его воспитанница, фигурантка скандала с российским миллиардером Олегом Дерипаской, модель Настя Рыбка, брали за свои секс-курсы 1,4 тыс. долларов, сообщает Bangkok Post со ссылкой на заместителя начальника отделения полиции провинции Чонбури Таватчай Нонгбуа.

В сообщении также гооврится, что продолжительность таких курсов составляла четыре дня, а их стоимость — 45 тысяч батов (около 1,4 тысячи долларов), говорится в сообщении

За эти деньги женщин, пришедших на курсы, обучали техникам удовлетворения мужчин, а также навыку поиска обеспеченного мужа. Кроме того, на курсах раздавали книги с подробным описанием сексуальных техник, сообщила полиции одна из задержанных.

В секс-тренингах, которые транслировались в прямом эфире в социальных сетях, приняли участие около 40 женщин.

Как известно, иммиграционная полиция Таиланда подтвердила, что депортирует и внесет в черные списки 10 россиян, которых задержали в Паттайе за проведение секс-тренингов.

Арестованных в Таиланде, среди которых восемь россиян, одна гражданка Белоруссии и латвиец, обвиняют в нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда. Они в качестве инструкторов проводили нелегальный тренинг, за который брали с участников деньги.

Им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф до трех тысяч долларов, депортация из Таиланда с внесением в черный список, обозначающий запрет въезда в страну на десять лет.