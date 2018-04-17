В Таиланде суд оправдал Настю Рыбку

Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич по-прежнему подлежат депортации из Таиланда.

Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич

В Таиланде арестованные за нелегальное предпринимательство гражданин России Александр Кириллов (Алекс Лесли) и гражданка Беларуси Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) оправданы по этому обвинению.

Вместе с ними были оправданы еще шесть граждан Белоруссии и России, которых в конце февраля вместе с Вашукевич и Кирилловым арестовали за проведение нелегального секс-тренинга в одной из гостиниц Паттайи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Рыбки и Лесли Саттхапхона Сийопха.

"Суд оправдал моих подзащитных в деле о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности в связи с недавним вступлением в силу изменений в трудовом законодательстве", — сообщил агентству юрист.

По словам защитника, Кириллов и Вашукевич, несмотря на изменения в законах королевства, по-прежнему подлежат депортации. "Однако покинуть Таиланд они пока не смогут, так как в их отношении идет следствие по делу об организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы", — напомнил он.

Адвокат подчеркнул, что по делу, связанному с организацией предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы, его подзащитным грозят длительные сроки наказания. Судебное заседание назначено на 24 апреля в виде телеконференции, так как будет посвящено только продлению меры пресечения в отношении подследственных, сообщил защитник.

У тайского следствия с момента ареста подследственных есть 84 дня на подготовку обвинительного заключения, напомнил адвокат. Мера пресечения продлевается подследственным раз в 12 дней.

Напомним, ранее Рыбка обещала предоставить доказательства предполагаемого вмешательства России в президентскую кампанию в США в 2016 году.

4 апреля Рыбке и Лесли было предъявлено новое обвинение — в изнасиловании. За это преступление им может грозить от 4 до 20 лет заключения.

Ее друг и "секс-инструктор" Александр Кириллов, известный под псевдонимом Алекс Лесли, попросил в США политическое убежище. Он заверил, что располагает важной информацией, которая может быть полезной американским властям. Он отметил, что ему и Рыбке грозит опасность в случае их выдачи российской стороне.

В ФБР попытались встретиться с Рыбкой, однако власти Таиланда отклонили запрос США, так как он противоречит законам страны.