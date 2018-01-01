В Танзании гепард забрался в авто с туристами: видео

Необычное происшествие случилось во время сафари-тура в Нациальном парке Серенгети.

Гепард запрыгнул в салон автомобиля Скриншот

В Танзинии гепард запрыгнул в салон автомобиля, в котором находились туристы.

Соответствующее видео, с хозяйничающим в авто гепардом, выложил американец Питер Гейстейн.

Необычное происшествие случилось во время сафари-тура в Нациальном парке Серенгети. Джип туристов посетила группа из трех диких котов, пишет Daily Mail.

Один из гепардов заскочил на капот машины, чем отвлекал внимание туристов. В это время другой смог попасть в салон.

"Мы начали замечать, что гепарды стали интересоваться автомобилем. Но было слишком поздно быстро ехать", — рассказал один из туристов, Бриттон Хаэс.

Гепард обнюхивал салон и жевал обшивку сидений, прежде чем оставить джип. Экскурсовод все время показывал, как контролировать дыхание, чтобы казаться спокойным.

Напомним, ранее сообщалось, что в Антарктиде в гости к украинским ученым заглянул морской слон.