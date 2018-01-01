В Тегеране ответили на обвинения Израиля в тайных ядерных разработках

В Иране заявили, что заявления Тель-Авива похожи на шоу.

В Иране отрицают ядерные разработки Фото: Reuters

Заместитель главы МИДа Ирана Аббас Аракчи опроверг слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о секретной ядерной программе

"То, что мы видели со стороны Нетаньяху, было детским и нелепым шоу, которое мы наблюдали и в прошлые годы", - цитирует его агентство Mehr.

Документы, которые представил израильский лидер, в Иране назвали "забавными". По словам Аракчи, такие факты не могут находиться в "промышленном хранилище".

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал документы, которые свидетельствуют о тайной работе ученых Ирана над разработкой ядерного оружия. Он показал карты, иллюстрации и анимации, которые, по его словам, являются доказательством программы.

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