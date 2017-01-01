В Тихом океане исчез паром с 50 пассажирами на борту

Судно совершало рейс между островами Океании.

В территориальных водах Кирибати в Тихом океане пропал пассажирский паром с 50 людьми на борту.

Паром отправился в рейс еще 18 января и должен был вернуться через два дня, однако его не могут найти до сих пор, сообщает The Guardian.

Судно объявили пропавшим. Спасатели из Новой Зеландии и Фиджи ведут совместные поиски парома.

Судно совершало рейс между островами Океании. По данным СМИ, у него были проблемы с движущим винтом.

Напомним, в декабре 2017 года на Филиппинах к югу от столицы Манилы в провинции Кесон потерпело крушение пассажирское судно с 251 человеком на борту.