В Тунисе застряли около 300 украинцев из-за разборок авиакомпании и туроператора

Пассажиры обвиняют в нарушении своих обязательств авиакомпанию Bravo Airways и туроператора Oasis Travel.

Bravo Airways обвинили в задержке вылета из Туниса @bravoairways.kiev.ua

Вторые сутки из Туниса не может вылететь большая группа украинских туристов , а авиакомпания и туроператор не выполняют своих обязательств по возвращению людей в Украину.

Всего в Тунисе застряли около 300 украинцев, при этом часть из них остается в аэропорту Монастир без информации о планируемом вылете. Вторую группу туристов, которые должны были вылететь в Харьков в 07:35 28 июня, привезли в отель в городе Сус.

Пассажиры обвиняют в нарушении своих обязательств авиакомпанию Bravo Airways и туроператора Oasis Travel, в лице принимающей компании Insight Holidays.

"Ничего не обещают. Говорят кто что — кто-то обещает вылет, кто-то говорит — сегодня вылета не будет", — пояснили туристы ТСН.

При этом в украинском консульстве в Тунисе объяснили, что причиной задержки рейса стало отсутствие топлива для заправки самолета.

В свою очередь, авиакомпания Bravo Airways сообщили, что рейсы из Украины в Тунис отменили из-за отсутствия оплаты за 9 рейсов со стороны туроператора Oasis Travel.

Вместе с тем Oasis Travel выдвинул встречные обвинения в задержке рейсов перевозчику Bravo Airways.

"Авиакомпания Bravo Airways имеет задолженность перед аэропортами Туниса и не имеет средств для оплаты посадки, обслуживания и взлета рейсов в аэропортах Тунисской республики и вероятно поэтому отказалась их выполнять 27/06/2018", — говорится в заявлении Oasis Travel.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в связи с отменой авиарейсов компании Bravo Airways из Киева, Харькова и Запорожья в Тунис, в столичном аэропорту собралось почти 100 туристов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram