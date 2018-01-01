В Турции арестовали избившего украинца российского туриста

Россиянин взят под стражу.

Андрей Сова избил украинца Андрея Сову в Алании, в результате чего тот скончался, арестован в Турции.

Об этом сообщила журналистка Татьяна Высоцкая в Facebook.

По ее словам, 30-летний россиянин был задержан жандармами сразу после инцедента, но был отпущен на свободу по решению суда.

"Но после того, как Андрей Сова умер, позавчера прокуратура города Алания подала апелляцию, убийцу задержали, и вчера, 17 июля, суд постановил арестовать россиянина. Сейчас он под стражей, ведется расследование", - написала Высоцкая.

Ранее сообщалось, что российский турист в Турции избил до полусмерти 57-летнего жителя Запорожья Андрея Сову, в результате чего тот впал в кому. Инцидент произошел 7 июля на территории одной из гостиниц города Аланья. Мужчина с тяжелыми травмами в бессознательном состоянии был госпитализирован в реанимацию городской больницы. 14 июля Сова скончался, не выходя из комы. После этого россиянину было запрещено покидать Турцию. "Подозреваемому запрещено покидать территорию Турции. Посольство обратилось в прокуратуру с ходатайством сообщить о ходе расследования дела", - сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram