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В Турции больше нет режима чрезвычайного положения

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В стране истек срок действия особого режима.

Турция,флаг
В Турции истек срок действия режима чрезвычайного положения Reuters
В четверг, 19 июля, ночью в Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения

В стране ЧП автоматически прекращается, если правительство до истечения срока действия режима не направит в парламент уведомление о необходимости его продления, пишет "Анадолу".

По данным агентства, в Организации Объединенных Наций уже отреагировали на завершение в государстве особого режима.

"Было бы хорошо видеть создание климата, при котором могут быть защищены все фундаментальные права", — представитель генсека ООН Фархан Хак.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла неудачная попытка военного переворота, после нее президент Реджеп Тайип Эрдоган на три месяца ввел в режим чрезвычайного положения. Власти его уже несколько раз продлевали.

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Теги:  
Турция, режим чрезвычайного положения, режим ЧП, чрезвычайное положение, ООН
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