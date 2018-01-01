В Турции на дострочных выборах полиция расстреляла автомобиль с бюллетенями

Сообщается, что по данному факту полиция задержала троих человек.

В ходе спецоперации полицейские открыли огонь по автомобилю, который пытался скрыться от преследования Reuters

Турции полиция стреляла по автомобилю с бюллетенями, которые намеревались вбросить в урны для голосования в ходе досрочных выборов.

Как сообщает турецкая газета Cumhuriyet, чрезвычайное происшествие случилось в уезде Суруч. В ходе спецоперации полицейские открыли огонь по автомобилю, который пытался скрыться от преследования. Внутри авто полицейские обнаружили четыре мешка с избирательными бюллетенями, которые злоумышленники намеревались доставить на один из избирательных участков.

Сообщается, что по данному факту полиция задержала троих человек.

24 июня, в Турции проходят досрочные президентские и парламентские выборы. Главным соперником нынешнего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента выступает Мухаррем Индже, его рейтинг составляет около 30%.

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Ранее В Турции застрелили певицу Хаджер Тюлю (Hacer Tülü), она погибла в результате произошедшей в ночном клубе стрельбы. 40-летняя исполнительница, некоторые песни которой на YouTube набирали более четырех миллионов просмотров, стала одной из двух убитых во время нападения. Инцидент произошел в престижном ночном клубе Medusa.

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